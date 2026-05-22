Pontivy

Pontivy-Stival

Stival Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Fêtes locales Ambiance garantie !

Dès 10h, profitez d’une balade en mobylette pour bien démarrer la journée: 6€ balade seule, 16€ avec repas

À 11h30, place au défilé ouvert à tous sur le thème Peace &Love animé par la Banda Tchok dans une ambiance festive.

Le midi, retrouvez-vous autour d’un repas à 13€ sur réservation ( 06 17 32 48 16) pour partager un moment chaleureux.

Apéritif- jambon à l’os -pommes de terre- fromage-dessert-café

À partir de 14h, laissez-vous entraîner par le rythme du fest-deiz avec la Banda tchok An amaterien Mammen Nicol-Le Forestier!

Tout l’après-midi, dégustez de délicieuses crêpes, puis en fin de journée, savourez nos saucisses-frites à 6€ pour clôturer la fête en beauté.

Une journée pleine de musique, de partage et de bonne humeur vous attend ! .

Stival Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 17 32 48 16

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English :

L’événement Pontivy-Stival Pontivy a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté