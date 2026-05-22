Pontivy-Stival Pontivy
Pontivy-Stival Pontivy samedi 6 juin 2026.
Pontivy
Pontivy-Stival
Stival Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Fêtes locales Ambiance garantie !
Dès 10h, profitez d’une balade en mobylette pour bien démarrer la journée: 6€ balade seule, 16€ avec repas
À 11h30, place au défilé ouvert à tous sur le thème Peace &Love animé par la Banda Tchok dans une ambiance festive.
Le midi, retrouvez-vous autour d’un repas à 13€ sur réservation ( 06 17 32 48 16) pour partager un moment chaleureux.
Apéritif- jambon à l’os -pommes de terre- fromage-dessert-café
À partir de 14h, laissez-vous entraîner par le rythme du fest-deiz avec la Banda tchok An amaterien Mammen Nicol-Le Forestier!
Tout l’après-midi, dégustez de délicieuses crêpes, puis en fin de journée, savourez nos saucisses-frites à 6€ pour clôturer la fête en beauté.
Une journée pleine de musique, de partage et de bonne humeur vous attend ! .
Stival Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 17 32 48 16
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English :
L’événement Pontivy-Stival Pontivy a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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