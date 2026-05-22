Pontivy

Spectacle multi-danses de l’école des 1001 Danses Musicals & Co

Quai des Récollets Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Spectacle multi-danses de l’école des 1001 Danses au Palais des Congrès de Pontivy Jazz, danse enfants, Claquettes américaines, Hip hop breaking, Salsa cubaine

140 élèves sur scène de 4 ans aux adultes, 2 professeurs, 23 chorégraphies.

Buvette, petite restauration sur place. .

Quai des Récollets Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Spectacle multi-danses de l’école des 1001 Danses Musicals & Co Pontivy a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté