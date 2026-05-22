Spectacle multi-danses de l’école des 1001 Danses Musicals & Co Pontivy
Spectacle multi-danses de l’école des 1001 Danses Musicals & Co Pontivy samedi 23 mai 2026.
Pontivy
Spectacle multi-danses de l’école des 1001 Danses Musicals & Co
Quai des Récollets Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Spectacle multi-danses de l’école des 1001 Danses au Palais des Congrès de Pontivy Jazz, danse enfants, Claquettes américaines, Hip hop breaking, Salsa cubaine
140 élèves sur scène de 4 ans aux adultes, 2 professeurs, 23 chorégraphies.
Buvette, petite restauration sur place. .
Quai des Récollets Pontivy 56300 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Spectacle multi-danses de l’école des 1001 Danses Musicals & Co Pontivy a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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