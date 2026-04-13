Pontivy skate festival 2026 Rue des 3 Frères Cornec Pontivy

Pontivy

Pontivy skate festival 2026

Rue des 3 Frères Cornec Le poumon vert Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 00:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Une journée complète dédiée au skate, à la musique et à la culture urbaine

– Best Trick Street Side Shore — catégories -12 -16 +16

– Jam Bowl Vonsharon — catégories -12 -16 +16

– Minirampe & Mogomodule

– Chrono Pumptrack

– Démontage remontage skate

– Fingerskate, Posca, roue de la fortune

– Sumo Skate, Trampo Skate, Destruction Derby

– Parcours Skate Warriors

Démo Hip-Hop

DJ sets Roll & Record Laktik L’As Deg Octam Lors bien à l’aise Congo Bass

Live Vonsharon + groupe de percussions africaines — école de musique de Baud

Tektotem Soundsystem

Restauration & buvette sur place

Ouvert à tous, entrée gratuite spectateur riders

Que tu sois skateur, curieux ou juste là pour l’ambiance, viens rider, créer et partager un moment. .

Rue des 3 Frères Cornec Le poumon vert Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 37 54 15 37

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English :

L’événement Pontivy skate festival 2026 Pontivy a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté