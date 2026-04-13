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Pontivy skate festival 2026 Rue des 3 Frères Cornec Pontivy

Pontivy skate festival 2026 Rue des 3 Frères Cornec Pontivy samedi 6 juin 2026.

Lieu : Rue des 3 Frères Cornec

Adresse : Le poumon vert

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Pontivy

Pontivy skate festival 2026

Rue des 3 Frères Cornec Le poumon vert Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 00:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Une journée complète dédiée au skate, à la musique et à la culture urbaine
– Best Trick Street Side Shore — catégories -12 -16 +16
– Jam Bowl Vonsharon — catégories -12 -16 +16
– Minirampe & Mogomodule
– Chrono Pumptrack
– Démontage remontage skate
– Fingerskate, Posca, roue de la fortune
– Sumo Skate, Trampo Skate, Destruction Derby
– Parcours Skate Warriors

Démo Hip-Hop
DJ sets Roll & Record Laktik L’As Deg Octam Lors bien à l’aise Congo Bass
Live Vonsharon + groupe de percussions africaines — école de musique de Baud
Tektotem Soundsystem

Restauration & buvette sur place

Ouvert à tous, entrée gratuite spectateur riders
Que tu sois skateur, curieux ou juste là pour l’ambiance, viens rider, créer et partager un moment.   .

Rue des 3 Frères Cornec Le poumon vert Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 37 54 15 37 

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English :

L’événement Pontivy skate festival 2026 Pontivy a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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