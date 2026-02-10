Les livres à 4 pattes Espace Kenere, médiathèque Pontivy

Les livres à 4 pattes

Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 10:00:00

fin : 2026-03-05 10:45:00

Date(s) :

2026-03-05 2026-04-02 2026-05-07 2026-06-04

Histoires, comptines et chansonnettes pour les petites oreilles. Enfants de 0 à 3 ans. Sur inscription.

Tous les 1er jeudis du mois. .

Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les livres à 4 pattes Pontivy a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté