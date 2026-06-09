L’art dans les chapelles Les Bains Douches Pontivy

Pontivy

L’art dans les chapelles

Les Bains Douches 11 Quai Presbourg Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-03

Chaque été, L’art dans les chapelles invite des artistes nationaux et internationaux dans des lieux patrimoniaux remarquables. C’est une invitation à découvrir la scène artistique de notre époque et à porter un regard nouveau sur notre patrimoine.

11 artistes contemporains et 13 sites patrimoniaux.

Trois circuits vous feront découvrir les paysages du Pays de Pontivy et de la vallée du Blavet, ils vous conduiront aux chapelles où ces créations uniques n’attendent plus que vous pour se dévoiler.L’art dans les chapelles est une invitation à découvrir la scène artistique contemporaine et à porter un regard nouveau sur notre patrimoine.

Les artistes invités en 2026

– Sara Chang Yan Chapelle Sainte-Noyale, Noyal-Pontivy

– Lydia Gifford Chapelle Notre-Dame-des-Fleurs, Moric, Evellys

– Luisa Jacinto Chapelle Saint-Adrien, Saint-Berthélemy

– Nathalie Junod-Ponsard Chapelle du château de Pontivy, Pontivy

– Julie Krakowski Chapelle Notre-Dame du Cloître, Quistinic

– Julie Legrand Chapelle Saint-Fiacre, Melrand

– Clémence Mauger Chapelle Notre-Dame-de-Joie, le Gohazé, Saint-Thuriau

– François Maurin Chapelle Notre-Dame-du-Moustoir, Malguénac

– Isabel Michel Chapelle Saint-Jean, Le Sourn

– Thomas Paquet Chapelle de la Trinité, Castennec, Pluméliau-Bieuzy

– Jean-Claude Rousseau Chapelle Saint-Meldéoc, Locmeltro, Guern

Les chapelles et églises remarquables

– La chapelle Notre-Dame de Quelven, Guern

– La chapelle Notre-Dame de la Houssaye, Pontivy.

Les chapelles sont ouvertes tous les après-midis, de 14h à 19h, sauf le mardi, du 3 juillet au 31 août 2026. .

Les Bains Douches 11 Quai Presbourg Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 97 31

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English :

L’événement L’art dans les chapelles Pontivy a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté