Week-end de vernissage de L’art dans les chapelles Les Bains Douches Pontivy
Week-end de vernissage de L’art dans les chapelles Les Bains Douches Pontivy vendredi 3 juillet 2026.
Pontivy
Week-end de vernissage de L’art dans les chapelles
Les Bains Douches 11 Quai Presbourg Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
A l’occasion du week-end de vernissage, les chapelles sont ouvertes dès le vendredi 3 juillet de 14h à 19h et exceptionnellement le samedi 4 et le dimanche 5 de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Programme du vernissage
Vendredi 3 juillet
18h30 à l’ouverture de la 35° édition de L’art dans les chapelles à la Chapelle Notre-Dame-de-Joie, Le Gohazé
18h30 Clémence Mauger Chapelle Notre-Dame-de-Joie, le Gohazé, Saint-Thuriau
Samedi 4 juillet
10h Nathalie Junod-Ponsard Chapelle du château de Pontivy, Pontivy
11h François Maurin Chapelle Notre-Dame-du-Moustoir, Malguénac
12h repas, salle polyvalente de Guern
14h Jean-Claude Rousseau Chapelle Saint-Meldéoc, Locmeltro, Guern
15h Julie Krakowski Chapelle Notre-Dame du Cloître, Quistinic
16h Thomas Paquet Chapelle de la Trinité, Castennec, Pluméliau-Bieuzy
Dimanche 5 juillet
10h Luisa Jacinto Chapelle Saint-Adrien, Saint-Berthélemy
11h Julie Legrand Chapelle Saint-Fiacre, Melrand
12h repas, salle polyvalente de Guern
14h Isabel Michel Chapelle Saint-Jean, Le Sourn
15h Sara Chang Yan Chapelle Sainte-Noyale, Noyal-Pontivy
16h Lydia Gifford Chapelle Notre-Dame-des-Fleurs, Moric, Evellys
Repas à réserver avant le 26 juin (Nombre de places limités)
Déplacement en car organisé par l’Art dans les Chapelles RDV place Aristide Briand à Pontivy le samedi à 9h45 et le dimanche à 9h30, avec un retour prévu à 18h .
Les Bains Douches 11 Quai Presbourg Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 97 31
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English :
L’événement Week-end de vernissage de L’art dans les chapelles Pontivy a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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