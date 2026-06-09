Week-end de vernissage de L’art dans les chapelles Les Bains Douches Pontivy

Pontivy

Week-end de vernissage de L’art dans les chapelles

Les Bains Douches 11 Quai Presbourg Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

A l’occasion du week-end de vernissage, les chapelles sont ouvertes dès le vendredi 3 juillet de 14h à 19h et exceptionnellement le samedi 4 et le dimanche 5 de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Programme du vernissage

Vendredi 3 juillet

18h30 à l’ouverture de la 35° édition de L’art dans les chapelles à la Chapelle Notre-Dame-de-Joie, Le Gohazé

18h30 Clémence Mauger Chapelle Notre-Dame-de-Joie, le Gohazé, Saint-Thuriau

Samedi 4 juillet

10h Nathalie Junod-Ponsard Chapelle du château de Pontivy, Pontivy

11h François Maurin Chapelle Notre-Dame-du-Moustoir, Malguénac

12h repas, salle polyvalente de Guern

14h Jean-Claude Rousseau Chapelle Saint-Meldéoc, Locmeltro, Guern

15h Julie Krakowski Chapelle Notre-Dame du Cloître, Quistinic

16h Thomas Paquet Chapelle de la Trinité, Castennec, Pluméliau-Bieuzy

Dimanche 5 juillet

10h Luisa Jacinto Chapelle Saint-Adrien, Saint-Berthélemy

11h Julie Legrand Chapelle Saint-Fiacre, Melrand

12h repas, salle polyvalente de Guern

14h Isabel Michel Chapelle Saint-Jean, Le Sourn

15h Sara Chang Yan Chapelle Sainte-Noyale, Noyal-Pontivy

16h Lydia Gifford Chapelle Notre-Dame-des-Fleurs, Moric, Evellys

Repas à réserver avant le 26 juin (Nombre de places limités)

Déplacement en car organisé par l’Art dans les Chapelles RDV place Aristide Briand à Pontivy le samedi à 9h45 et le dimanche à 9h30, avec un retour prévu à 18h .

Les Bains Douches 11 Quai Presbourg Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 97 31

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English :

L’événement Week-end de vernissage de L’art dans les chapelles Pontivy a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté