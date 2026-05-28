Exposition photographique et sonore « Réparer les vivantes » Maison des réfugiés Paris
Exposition photographique et sonore « Réparer les vivantes » Maison des réfugiés Paris jeudi 2 juillet 2026.
Cette exposition raconte le parcours de reconstruction — physique, sexuelle, sociale et psychologique — de femmes victimes d’excision à travers un reportage immersif au sein de l’unité de prise en charge multidisciplinaire des femmes victimes de mutilations génitales féminines à l’hôpital de Montreuil (Seine-Saint-Denis)
Près de 230 millions de filles et de femmes (chiffres UNICEF 2024) dans le monde ont subi des mutilations génitales féminines, et près de 4 millions de jeunes filles sont encore menacées chaque année. En France aussi, des milliers de femmes vivent avec les conséquences de ces violences, faisant de leur prise en charge un véritable enjeu de santé publique.
L’exposition sera présentée conjointement à la Maison des Réfugiés, à la médiathèque James Baldwin et sur le parvis du 2 juillet au 1er septembre 2026.
Briser le silence autour de l’excision : des – Ville de Paris
Réparer les vivantes est un projet qui donne la parole à des femmes ayant subi des mutilations sexuelles, tout en mettant en lumière les parcours de réparation et de résilience. Portée par l’association Réparons l’excision, l’exposition photographique et sonore est réalisée par la photographe Élodie Ratsimbazafy et la documentariste sonore Karine Le Loët.
Du jeudi 02 juillet 2026 au mardi 01 septembre 2026 :
gratuit
Entrée libre
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-02T01:59:59+02:00
Date(s) :
Maison des réfugiés 10 bis rue Henri Ribière 75019 Paris
+33144522770 https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/
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