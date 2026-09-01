Exposition photographique ExtraOrdinaire Rue Georges Cadoudal Brech
jeudi 17 septembre 2026 · Rue Georges Cadoudal · Brech
Informations pratiques
Brech
Exposition photographique ExtraOrdinaire
Rue Georges Cadoudal Centre culturel Maison blanche Brech Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-09-17
Découvrez l’exposition photographique ExtraOrdinaire de Kourtney Roy, réalisée en pays d’Auray.
Avec son univers rétro-pop teinté d’étrangeté, la photographe Kourtney Roy transforme l’architecture en véritable décor de cinéma ! Ses images, à la frontière entre réalité et fiction, mettent en scène des personnages énigmatiques, souvent incarnés par l’artiste elle-même.
A travers une série de photographies réalisées en 2024, Kourtney Roy met en lumière des édifices du quotidien, publics ou privés, emblématiques ou plus confidentiels, situés dans le Morbihan dont huit sur le territoire d’Auray Quiberon Terre Atlantique. .
Rue Georges Cadoudal Centre culturel Maison blanche Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 79 90
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English :
L’événement Exposition photographique ExtraOrdinaire Brech a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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