Forum des associations Rue du Stade Brech

Informations pratiques

Brech

Forum des associations

Rue du Stade Complexe sportif Sport Ti Brec’h Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 12:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez à la rencontre des acteurs associatifs locaux et découvrez les différentes activités proposées à Brec’h ! .

Rue du Stade Complexe sportif Sport Ti Brec’h Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 79 90

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English :

L’événement Forum des associations Brech a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon