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AGENDA · Brech

Forum des associations Rue du Stade Brech

samedi 5 septembre 2026 · Rue du Stade · Brech

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Rue du Stade
Adresse
Complexe sportif Sport Ti Brec'h
Ville
56400 Brech
Département
Morbihan
Tarif

Brech

Forum des associations

Rue du Stade Complexe sportif Sport Ti Brec’h Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 12:30:00

Date(s) :
2026-09-05

Venez à la rencontre des acteurs associatifs locaux et découvrez les différentes activités proposées à Brec’h !   .

Rue du Stade Complexe sportif Sport Ti Brec’h Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 79 90 

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English :

L’événement Forum des associations Brech a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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