AGENDA · Brech
Forum des associations Rue du Stade Brech
samedi 5 septembre 2026 · Rue du Stade · Brech
Informations pratiques
Brech
Forum des associations
Rue du Stade Complexe sportif Sport Ti Brec’h Brech Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 12:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez à la rencontre des acteurs associatifs locaux et découvrez les différentes activités proposées à Brec’h ! .
Rue du Stade Complexe sportif Sport Ti Brec’h Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 79 90
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English :
L’événement Forum des associations Brech a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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