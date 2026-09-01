AGENDA · Brech
Inauguration de la chapelle du Champ des Martyrs Rue du Champ des Martyrs Brech
vendredi 18 septembre 2026 · Rue du Champ des Martyrs · Brech
Informations pratiques
Brech
Inauguration de la chapelle du Champ des Martyrs
Rue du Champ des Martyrs Champ des Martyrs Brech Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 20:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Après des travaux de restauration, la chapelle du Champ des Martyrs
vous ouvre ses portes ! .
Rue du Champ des Martyrs Champ des Martyrs Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 79 90
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English :
L’événement Inauguration de la chapelle du Champ des Martyrs Brech a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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