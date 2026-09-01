Inauguration de la chapelle du Champ des Martyrs Rue du Champ des Martyrs Brech

vendredi 18 septembre 2026 · Rue du Champ des Martyrs · Brech

Informations pratiques

Brech

Inauguration de la chapelle du Champ des Martyrs

Rue du Champ des Martyrs Champ des Martyrs Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Après des travaux de restauration, la chapelle du Champ des Martyrs

vous ouvre ses portes ! .

Rue du Champ des Martyrs Champ des Martyrs Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 79 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Inauguration de la chapelle du Champ des Martyrs Brech a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon