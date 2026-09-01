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Inauguration de la chapelle du Champ des Martyrs Rue du Champ des Martyrs Brech

vendredi 18 septembre 2026 · Rue du Champ des Martyrs · Brech

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rue du Champ des Martyrs
Adresse
Champ des Martyrs
Ville
56400 Brech
Département
Morbihan
Tarif

Brech

Inauguration de la chapelle du Champ des Martyrs

Rue du Champ des Martyrs Champ des Martyrs Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Après des travaux de restauration, la chapelle du Champ des Martyrs
vous ouvre ses portes !   .

Rue du Champ des Martyrs Champ des Martyrs Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 79 90 

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English :

L’événement Inauguration de la chapelle du Champ des Martyrs Brech a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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