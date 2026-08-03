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AGENDA · Saint-Louis

Exposition photographique Journées Européennes du Patrimoine Saint-Louis

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Louis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
12 rue Théo Bachmann
Ville
68300 Saint-Louis
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Saint-Louis

Exposition photographique Journées Européennes du Patrimoine

12 rue Théo Bachmann Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Les thèmes nationaux retenus pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026 sont Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Projet d’exposition photographique 0  .

12 rue Théo Bachmann Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 52 11  cite.danzas@ville-saint-louis.fr

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English :

L’événement Exposition photographique Journées Européennes du Patrimoine Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue

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