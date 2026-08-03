Exposition photographique Journées Européennes du Patrimoine Saint-Louis
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Louis
Informations pratiques
Saint-Louis
Exposition photographique Journées Européennes du Patrimoine
12 rue Théo Bachmann Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les thèmes nationaux retenus pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026 sont Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .
Projet d’exposition photographique 0 .
12 rue Théo Bachmann Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 52 11 cite.danzas@ville-saint-louis.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition photographique Journées Européennes du Patrimoine Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
À voir aussi à Saint-Louis (Haut-Rhin)
- Le Ciné des possibles Un été à la ferme Saint-Louis 11 août 2026
- Ciné-guinguette cinéma en plein air et soirée festive de fin de l’été Saint-Louis 22 août 2026
- Visite guidée avec la directrice artistique Olga Osadtschy Fondation Fernet-Branca Saint-Louis 28 août 2026
- Visite guidée de « Tempesta » avec Olga Osadtschy Fondation Fernet-Branca Saint-Louis 28 août 2026
- Visite et atelier créatif Fondation Fernet-Branca Saint-Louis 29 août 2026