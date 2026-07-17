Exposition Photographique « Les Orchidées sauvages de la Haute-Marne – Etat des lieux 2026 », Office de Tourisme, Bourbonne-les-Bains

Informations pratiques

Exposition Photographique « Les Orchidées sauvages de la Haute-Marne – Etat des lieux 2026 » Dimanche 20 septembre, 15h00 Office de Tourisme Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Conférence « Les Orchidées sauvages de la Haute-Marne – Etat des lieux 2026 », suivie d’une visite guidée de l’exposition (Durée 45 min + 15 min)

Didier du Val propose un inventaire sur les Orchidées sauvages de sa région. A l’aide d’un diaporama vous pourrez admirer leurs beautés, découvrir leurs habitats, les mesures de protection pour les plus rares. Nouveauté 2026 : Une nouvelle orchidée sauvage découverte en Haute-Marne.

Du 02 au 30 septembre, à l’Office de tourisme.

Office de Tourisme Place des bains, 52400 Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Bourbonne-les-Bains Haute-Marne Grand Est 03 25 90 01 71 http://bienvenue-hautemarne.fr L’Office de Tourisme, vaste bâtiment communal qui abritait l’ancien hôpital thermal militaire, fut totalement réhabilité par la ville en 1980. Il devient un lieu incontournable avec des services, des conseils, des animations et une véritable galerie d’exposition.

La construction d’un hôpital militaire :

Le 1er mai 1717, un épouvantable incendie, attisé par un vent violent, ravagea en quelques heures tout le pays, à l’exception d’une quarantaine de maisons adossées au coteau des bains. Fuyant les flammes sans rien pouvoir emporter, les habitants se réfugièrent dans les villages voisins. Il fallut alors reconstruire la ville ; la pénurie de logements était grande, les soldats trouvaient difficilement un gîte.

En 1727, le curé Charles prit l’initiative d’ouvrir une maison dans la rue des bains pour héberger les militaires. L’élan était donné ; par la suite, l’hôpital militaire royal de Bourbonne s’installa progressivement entre le ruisseau de Borne et la rue Amiral Pierre, de part et d’autre de la rue Férat. En 1735, il pouvait accueillir les soldats de Louis XV, durement éprouvés par les guerres. Depuis lors, cet hôpital, doté de ses propres installations thermales, ne cessa de s’agrandir jusqu’à la fin du siècle dernier, abondamment rempli de tous les blessés des guerres napoléoniennes et coloniales.

Conférence « Les Orchidées sauvages de la Haute-Marne – Etat des lieux 2026 », suivie d’une visite guidée de l’exposition (Durée 45 min + 15 min)

©didier du val