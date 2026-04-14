Exposition photographique nature « Voyage au coeur du Loiret », Jardins du Château de Chamerolles, Chilleurs-aux-Bois

Exposition photographique nature « Voyage au coeur du Loiret » 5 – 7 juin Jardins du Château de Chamerolles Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

À ne pas manquer : L’exposition Photos

Profitez de votre visite pour découvrir notre exposition temporaire (visible du 11 avril au 20 septembre).

Damien Leguel et Robert Theyssens, deux photographes talentueux du Loiret, mettent en lumière la richesse de la faune, de la flore et des paysages de notre domaine. Une véritable ode à la biodiversité de Chamerolles.

Jardins du Château de Chamerolles Gallerand, 45170 Chilleurs-aux-Bois Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire De 1500 à 1530, Lancelot du Lac a veillé à la construction du château de Chamerolles. De nombreuses familles se sont succédé et ont chacune marqué l’histoire de ce domaine. Au milieu du XXe siècle, le domaine est tombé en désuétude. En 1987, le Conseil général du Loiret a acheté le château et décidé de le restaurer. Il abrite un musée Promenade des parfums. Son jardin d’esprit Renaissance est également composé de six parterres (domaine 47 ha, jardin 4 ha). A10 sortie Arthenay, RN20 sortie Etampes via Pithiviers direction Orléans. RN152 suivre les indications à Chilleurs-aux-Bois. A19 sortie Escrennes. 30 km au nord d’Orléans

À ne pas manquer : L’exposition Photos

©Damien Leguel / Département du Loiret