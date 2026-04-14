Les visites du château, Jardins du Château de Chamerolles, Chilleurs-aux-Bois
Les visites du château, Jardins du Château de Chamerolles, Chilleurs-aux-Bois samedi 6 juin 2026.
Les visites du château 6 et 7 juin Jardins du Château de Chamerolles Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
Visites Guidées : Entre Histoire et Botanique
Laissez-vous conter les secrets de nos extérieurs et de nos murs :
« Du jardin et des roses » : Une immersion olfactive et visuelle au milieu de nos collections de roses.
Samedi et dimanche à 14h30 et 16h.
Visites du Château : Parcourez l’histoire de Chamerolles avec nos guides.
Samedi et dimanche à 11h.
Jardins du Château de Chamerolles Gallerand, 45170 Chilleurs-aux-Bois Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire De 1500 à 1530, Lancelot du Lac a veillé à la construction du château de Chamerolles. De nombreuses familles se sont succédé et ont chacune marqué l’histoire de ce domaine. Au milieu du XXe siècle, le domaine est tombé en désuétude. En 1987, le Conseil général du Loiret a acheté le château et décidé de le restaurer. Il abrite un musée Promenade des parfums. Son jardin d’esprit Renaissance est également composé de six parterres (domaine 47 ha, jardin 4 ha). A10 sortie Arthenay, RN20 sortie Etampes via Pithiviers direction Orléans. RN152 suivre les indications à Chilleurs-aux-Bois. A19 sortie Escrennes. 30 km au nord d’Orléans
Visites Guidées : Entre Histoire et Botanique
©Johnatan Savarit / Département du Loiret
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