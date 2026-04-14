Visite du jardin, Jardin des Mille Temps, Chilleurs-aux-Bois

Visite du jardin 6 et 7 juin Jardin des Mille Temps Loiret

Adultes : 3€ / gratuit pour les – de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Déambulation libre ou commentée du jardin

Jardin des Mille Temps 525 route de Marcilly 45170 CHILLEURS-AUX-BOIS Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire https://jardindesmilletemps.blogspot.com/ https://www.facebook.com/jardindesmilletemps;https://www.instagram.com/jardindesmilletemps Jardin de 4600 m² situé entre Beauce et forêt, le long d’une ancienne ferme et comprenant :

– un jardin de roses

– un potager

– un verger

– une serre

– un petit bois aux différentes ambiances

– et une prairie

Lieu jardiné avec passion dans le respect du vivant.

Miel produit par nos abeilles.

Petite pépinière de végétaux issus du jardin.

Déambulation libre ou commentée du jardin

©Piedoux Gilles et Bénédicte