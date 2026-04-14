Visite du jardin, Jardin des Mille Temps, Chilleurs-aux-Bois
Visite du jardin, Jardin des Mille Temps, Chilleurs-aux-Bois samedi 6 juin 2026.
Visite du jardin 6 et 7 juin Jardin des Mille Temps Loiret
Adultes : 3€ / gratuit pour les – de 18 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Déambulation libre ou commentée du jardin
Jardin des Mille Temps 525 route de Marcilly 45170 CHILLEURS-AUX-BOIS Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire https://jardindesmilletemps.blogspot.com/ https://www.facebook.com/jardindesmilletemps;https://www.instagram.com/jardindesmilletemps Jardin de 4600 m² situé entre Beauce et forêt, le long d’une ancienne ferme et comprenant :
– un jardin de roses
– un potager
– un verger
– une serre
– un petit bois aux différentes ambiances
– et une prairie
Lieu jardiné avec passion dans le respect du vivant.
Miel produit par nos abeilles.
Petite pépinière de végétaux issus du jardin.
Déambulation libre ou commentée du jardin
©Piedoux Gilles et Bénédicte
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