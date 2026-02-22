Rendez-vous aux Jardins Un week-end au cœur de la nature à Chamerolles Chilleurs-aux-Bois
Rendez-vous aux Jardins Un week-end au cœur de la nature à Chamerolles
Les 6 et 7 juin 2026, le Château de Chamerolles vous invite à une parenthèse enchantée à l’occasion de l’événement national Rendez-vous aux Jardins. Venez (re)découvrir l’environnement exceptionnel de notre domaine, fier de son classement en Espace Naturel Sensible depuis 2023.
Que vous soyez passionné de botanique, amateur d’histoire ou en quête d’une sortie familiale, le programme de cette édition saura vous séduire.
Tout le programme sur notre site internet https://www.chateauchamerolles.fr/fiche-evenement/rendez-vous-aux-jardins-un-week-end-au-coeur-de-la-nature-chamerolles
Tarifs Toutes les animations et visites sont incluses dans le billet d’entrée du château. .
Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66
English :
Rendez-vous aux Jardins: a weekend in the heart of nature at Chamerolles
On June 6 and 7, 2026, Château de Chamerolles invites you to an enchanted interlude during the national Rendez-vous aux Jardins event. Come and (re)discover the exceptional environment of our estate
