Rendez-vous aux Jardins Un week-end au cœur de la nature à Chamerolles Chilleurs-aux-Bois

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

2026-06-06

Les 6 et 7 juin 2026, le Château de Chamerolles vous invite à une parenthèse enchantée à l'occasion de l'événement national Rendez-vous aux Jardins. Venez (re)découvrir l'environnement exceptionnel de notre domaine, fier de son classement en Espace Naturel Sensible depuis 2023.

Que vous soyez passionné de botanique, amateur d'histoire ou en quête d'une sortie familiale, le programme de cette édition saura vous séduire.

Tout le programme sur notre site internet https://www.chateauchamerolles.fr/fiche-evenement/rendez-vous-aux-jardins-un-week-end-au-coeur-de-la-nature-chamerolles

Tarifs Toutes les animations et visites sont incluses dans le billet d'entrée du château.

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66

English:

Rendez-vous aux Jardins: a weekend in the heart of nature at Chamerolles

On June 6 and 7, 2026, Château de Chamerolles invites you to an enchanted interlude during the national Rendez-vous aux Jardins event. Come and (re)discover the exceptional environment of our estate

