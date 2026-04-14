Jeu de piste fleuri, Jardins du Château de Chamerolles, Chilleurs-aux-Bois

Jeu de piste fleuri 6 et 7 juin Jardins du Château de Chamerolles Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Animations en autonomie (Toute la journée)

Jeu de piste fleuri : De salle en salle, suivez les indices pour découvrir l’univers parfumé des plantes et des fleurs. Une aventure à vivre en famille, à votre rythme.

Livret Ados-Adulte « La rose, du jardin au parfum » : Pour tout savoir sur la reine des fleurs et son utilisation en parfumerie.

À demander à la billetterie.

Jardins du Château de Chamerolles Gallerand, 45170 Chilleurs-aux-Bois Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire De 1500 à 1530, Lancelot du Lac a veillé à la construction du château de Chamerolles. De nombreuses familles se sont succédé et ont chacune marqué l’histoire de ce domaine. Au milieu du XXe siècle, le domaine est tombé en désuétude. En 1987, le Conseil général du Loiret a acheté le château et décidé de le restaurer. Il abrite un musée Promenade des parfums. Son jardin d’esprit Renaissance est également composé de six parterres (domaine 47 ha, jardin 4 ha). A10 sortie Arthenay, RN20 sortie Etampes via Pithiviers direction Orléans. RN152 suivre les indications à Chilleurs-aux-Bois. A19 sortie Escrennes. 30 km au nord d’Orléans

Animations en autonomie (Toute la journée)

© Johnatan Savarit / Département du Loiret