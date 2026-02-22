Tu connais la Nouvelle ? Une parenthèse littéraire et sensorielle Chilleurs-aux-Bois

Tu connais la Nouvelle ? Une parenthèse littéraire et sensorielle

Le dimanche 31 mai, le Château de Chamerolles se transforme en une grande bibliothèque à ciel ouvert. En partenariat avec l’association Tu connais la nouvelle ? , nous vous invitons à une journée exceptionnelle placée sous le signe des mots, de l’imaginaire et de l’élégance.

Le château aura l’honneur d’accueillir la remise du grand Prix Boccace. Ce prix littéraire, véritable référence, récompense chaque année un recueil de nouvelles pour sa qualité et son originalité.

Des lectures immersives Des auteurs et des comédiens donneront vie aux textes dans le cadre prestigieux des salles du château. Une occasion unique d’écouter la littérature au milieu de l’histoire.

Des rencontres Échangez avec les écrivains présents et découvrez les coulisses de la création littéraire. .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66

English :

On Sunday May 31, the Château de Chamerolles will be transformed into a vast open-air library. In partnership with the association Tu connais la nouvelle? , we invite you to an exceptional day of words, imagination and elegance.

