Exposition photographique Se découvrir du corps Lux Scène Nationale Valence Valence

Exposition photographique Se découvrir du corps

Lux Scène Nationale Valence

Comment aujourd’hui prendre à bras le corps la respiration, l’identité du corps ? Cette exposition propose d’expérimenter des états du corps, de ses formes qui contiennent et dessinent un inatteignable, son espace interne.

Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

English :

How can we take breathing, the body?s identity, head-on? This exhibition invites us to experiment with states of the body and its forms, which contain and outline the unattainable, its inner space.

