Venez

partager un moment de poésie et de contemplation en vous plongeant dans les

magnifiques photos de Pierre Lobel, habitant du 14e.

La bibliothèque Aimé Césaire expose une série de photos qui explore notre rapport au monde, aux fonds sous-marins et aux êtres vivants qui le peuplent.

Du mardi 05 mai 2026 au samedi 06 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-05T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)

Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)

Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr



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