Exposition photos : Graines de beauté, Jardin Camifolia, Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Exposition photos : Graines de beauté 19 et 20 septembre Jardin Camifolia Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez dans cette exposition photos d’Angers, l’univers incroyable des graines, leur beauté, leur diversité et les incroyables stratagèmes mis en place pour conquérir de nouveaux territoires.

L’approche artistique du photographe angevin, Fabien Fougeroux, mêlée aux textes du botaniste Pascal Lacroix, à la fois pédagogiques et humoristiques, en font une exposition originale et poétique.

Jardin Camifolia 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Chemillé Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 498 498 http://www.jardin-camifolia.com Le jardin Camifolia est un jardin botanique situé à Chemillé-en-Anjou, dédié aux plantes médicinales, aromatiques et tinctoriales. Sur plus de trois hectares, il propose un parcours sensoriel à travers plusieurs espaces thématiques mettant en valeur la richesse du végétal et ses usages traditionnels. Les visiteurs découvrent des centaines d’espèces, des collections botaniques, des jardins d’inspiration et des animations pédagogiques adaptées à tous les âges. Véritable lieu de découverte, de détente et de sensibilisation à la biodiversité, Camifolia invite à mieux comprendre les liens entre les plantes, la santé, l’environnement et les savoir-faire horticoles qui font la renommée du territoire de l’Anjou. Entrée le long de la rue Nationale.

Parking en face, de l’autre côté de la rue.

Entrée située à 500 m de la gare.

Découvrez dans cette exposition photos d’Angers, l’univers incroyable des graines, leur beauté, leur diversité et les incroyables stratagèmes mis en place pour conquérir de nouveaux territoires.

©Fabien Fougeroux