Exposition photos installée sur les grilles du Palais de Justice, Association Renaissance du Vieux-Lyon, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Association Renaissance du Vieux-Lyon · Lyon
Informations pratiques
Exposition photos installée sur les grilles du Palais de Justice 19 et 20 septembre Association Renaissance du Vieux-Lyon Métropole de Lyon
Limité à 10 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Yves Neyrolles vous invitera à parcourir l’exposition installée sur les grilles du Palais de Justice et échangera avec vous à propos de son travail, du regard qu’il porte sur le Vieux-Lyon (environ une heure).
Départ depuis notre association la Renaissance du Vieux Lyon située au 50 rue St Jean le samedi 19/09 à 10h30 et 14h30. Le dimanche 20/09 à 10h30.
Groupe de 10 personnes maximum.
Association Renaissance du Vieux-Lyon 50 rue Saint- Jean 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 37 16 04 https://lyon-rvl.com/ [{« type »: « email », « value »: « contact@lyon-rvl.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.78.37.16.04 »}] METRO D VIEUX LYON – BUS TB11 SAINT PAUL
Yves Neyrolles vous invitera à parcourir l’exposition installée sur les grilles du Palais de Justice et échangera avec vous à propos de son travail, du regard qu’il porte sur le Vieux-Lyon (environ …
© Yves Neyrolles
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