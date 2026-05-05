Exposition photos Le Marais, conteur de beautés par Sandrine Messéan à Niort Bâtiment Le Séchoir Port Boinot Niort

Niort

Exposition photos Le Marais, conteur de beautés par Sandrine Messéan à Niort

Bâtiment Le Séchoir Port Boinot 1 Rue de la Chamoiserie Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le Marais, conteur de beauté.

Un œil qui raconte, voilà qui est le photographe.

Un œil qui révèle une beauté que l’on ne sait plus voir tant elle est partout, simplement, naturellement.

Parce que le détail est un monde, chaque fleur, chaque arbre, chaque reflet raconte la conscience, l’insouciance, la passion… Le regard s’en saisit et l’imagination fait le reste…

Entre illusion et mystère, jeux d’ombre et de lumière, Sandrine Messéan nous invite à une promenade entre nature et traces d’homme… .

Bâtiment Le Séchoir Port Boinot 1 Rue de la Chamoiserie Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 24 18 79 info@niortmaraispoitevin.com

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English : Exposition photos Le Marais, conteur de beautés par Sandrine Messéan à Niort

L’événement Exposition photos Le Marais, conteur de beautés par Sandrine Messéan à Niort Niort a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Niort Marais Poitevin