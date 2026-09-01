Exposition photos Mairie de Rognonas Rognonas

Informations pratiques

Rognonas

Exposition photos

Du samedi 26 au dimanche 27 septembre 2026 de 10h à 18h. Mairie de Rognonas Hôtel de Ville Rognonas Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Exposition photos du Club Photo R.I.R.E de Rognonas.

Réservez votre dernier week-end de septembre au Centre culturel pour venir admirer l’exposition photo de l’association Rognonas Image Regard Espace (RIRE) sur le thème des graffitis artistiques (Street Art) éphémères figés à jamais dans nos photographies.



Vous y serez accueillis par une équipe motivée qui vous fera partager leur passion la capture d’images.



Ne manquez pas cet évènement incontournable. Il se déroule une fois tous les deux ans.

Nous vous attendons nombreux pour nous donner vos impressions. .

Mairie de Rognonas Hôtel de Ville Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Photo exhibition by Club Photo R.I.R.E de Rognonas.

L’événement Exposition photos Rognonas a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence