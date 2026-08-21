Exposition photos, Salle des fêtes, Saint-Loup-Lamairé

Informations pratiques

Exposition photos Dimanche 20 septembre, 09h00 Salle des fêtes Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Exposition photographique de l’association Imagin’Thouet consacrée au patrimoine naturel.

Salle des fêtes Rue Saint-Léger, 79600 Lamairé Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Exposition photos de l’association Imagin’Thouet sur le patrimoine naturel.

©pascal bironneau