AGENDA · Saint-Loup-Lamairé
Exposition photos, Salle des fêtes, Saint-Loup-Lamairé
dimanche 20 septembre 2026 · Salle des fêtes · Saint-Loup-Lamairé
Informations pratiques
Exposition photos Dimanche 20 septembre, 09h00 Salle des fêtes Deux-Sèvres
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Exposition photographique de l’association Imagin’Thouet consacrée au patrimoine naturel.
Salle des fêtes Rue Saint-Léger, 79600 Lamairé Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Exposition photos de l’association Imagin’Thouet sur le patrimoine naturel.
©pascal bironneau
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