Exposition photos, stand littéraire et table ronde, La Commune Mazerat, Saint-Étienne

Informations pratiques

Exposition photos, stand littéraire et table ronde Samedi 19 septembre, 10h30 La Commune Mazerat Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Exposition photos, stand littéraire et table ronde sur l’évolution des pratiques photographiques sportives. Entrée libre.

La Commune Mazerat 2 cours Victor Hugo, 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://lacommune.co/saint-etienne/ Au cœur de Sainté, La Commune Mazerat est un lieu vivant, accessible et collectif.

Une halle conviviale, culinaire & culturelle. On y vient pour manger, on y reste pour vibrer. Des cuisines indépendantes, des artistes, des idées qui circulent. Un espace où la ville se retrouve, se mélange et se raconte. L’espace « La Colline » est également un lieu d’exposition. Parking des Ursules. Arrêt de tramway « Bourse du Travail ».

Exposition photos, stand littéraire et table ronde sur l’évolution des pratiques photographiques sportives. Entrée libre.

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