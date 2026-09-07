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Exposition photos, stand littéraire et table ronde, La Commune Mazerat, Saint-Étienne

samedi 19 septembre 2026 · La Commune Mazerat · Saint-Étienne

Exposition photos, stand littéraire et table ronde, La Commune Mazerat, Saint-Étienne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Commune Mazerat
Adresse
2 cours Victor Hugo, 42000 Saint-Etienne
Ville
42000 Saint-Étienne
Département
Loire
Tarif
Entrée libre

Exposition photos, stand littéraire et table ronde Samedi 19 septembre, 10h30 La Commune Mazerat Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Exposition photos, stand littéraire et table ronde sur l’évolution des pratiques photographiques sportives. Entrée libre.

La Commune Mazerat 2 cours Victor Hugo, 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://lacommune.co/saint-etienne/ Au cœur de Sainté, La Commune Mazerat est un lieu vivant, accessible et collectif.
Une halle conviviale, culinaire & culturelle. On y vient pour manger, on y reste pour vibrer. Des cuisines indépendantes, des artistes, des idées qui circulent. Un espace où la ville se retrouve, se mélange et se raconte. L’espace « La Colline » est également un lieu d’exposition. Parking des Ursules. Arrêt de tramway « Bourse du Travail ».
Exposition photos, stand littéraire et table ronde sur l’évolution des pratiques photographiques sportives. Entrée libre.

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