Exposition : photos sur cours, Archives départementales du Tarn-et-Garonne, Montauban
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales du Tarn-et-Garonne · Montauban
Informations pratiques
Exposition : photos sur cours 19 et 20 septembre Archives départementales du Tarn-et-Garonne Tarn-et-Garonne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Promenade dans les archives photographiques de Tarn-et-Garonne
Professionnels ou amateurs éclairés, les photographes tarn-et-garonnais ont généré depuis le milieu du XIXe siècle une production massive dont les Archives départementales conservent peu ou prou les résultats. Ils s’appellent Elie Diu, Paul Faur, Christian Dorbes, Albert Ferlin, Eugène Trutat, René Brousses… et ils ont souvent immortalisé le patrimoine et l’histoire du département. À travers une sélection de photographies de 1851 à 1992 ici reproduites en grands formats, découvrez le travail de quelques-uns d’entre-eux exposé face au Cours Foucault, sur le mur d’enceinte des Archives. Poursuivez ensuite dans le hall du bâtiment pour explorer un pan de l’histoire de la photographie, de ses débuts jusqu’aux inovations de la Belle Époque, au gré de documents extraits de nos fonds et collections. Témoignage des évolutions continuelles de la photographie et de sa pratique en Tarn-et-Garonne, cette présentation propose aussi un focus sur une figure trop méconnue et oubliée : Léopold Mathet, l’ingénieux pharmacien-photographe de Caylus, qui publia de nombreux ouvrages sur la chimie photographique et inventa un procédé permettant d’obtenir des images en couleur.
Archives départementales du Tarn-et-Garonne 14 avenue du 10e dragon, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie +33563034618 http://www.archives82.fr
Promenade dans les archives photographiques de Tarn-et-Garonne
© Archives départementales de Tarn-et-Garonne, fonds Léopold Mathet, 127 J
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