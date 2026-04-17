Informations pratiques

Saint-Chély-d’Aubrac

Exposition photos Vagabondage sous les étoiles de Geneviève MESTRE

village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-31

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-08-31

Exposition photos Vagabondage sous les étoiles de Geneviève MESTRE

Geneviève Mestre

Photographie



« Bienvenue sous les étoiles.

A travers ces quelques images, j’ai souhaité vous faire découvrir mon univers photographique, vous plonger au cœur de la nuit sous la voûte céleste, illuminée de ses millions d’étoiles.

Cette balade vous transportera des Cévennes à L’Aubrac sous un ciel presque exempt de pollution lumineuse.

Prenez le temps d’observer, de ressentir, d’écouter. Plongez au cœur de la nuit où les repères vacillent.

Chaque image raconte l’histoire de mes vagabondages que j’aurai plaisir à vous conter.

La nuit envoûte.



Bonne balade ! .

village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 67 90 maisondelaubrac@orange.fr

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English :

Photo exhibition: Vagabondage sous les étoiles by Geneviève MESTRE

L’événement Exposition photos Vagabondage sous les étoiles de Geneviève MESTRE Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)