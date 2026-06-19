Exposition Picsou et les Bit-coincoins Jardins du Pavillon de Vendôme Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Exposition Picsou et les Bit-coincoins

Du 27/06 au 04/07/2026 tous les jours de 8h à 17h. Jardins du Pavillon de Vendôme 32 rue Célony Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 08:00:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Une exposition proposée par le OFF des Rencontres Economiques d’Aix-en-Provence 2026, réalisée par Les Rencontres du 9e Art (Festival Bande dessinée et arts associés d’Aix-en-Provence), avec le soutien des éditions Glénat et Disney.Familles

Cryptomonnaies, nouvelles technologies, réseaux sociaux assis sur son tas d’or, Balthazar Picsou semble dépassé par son époque… Mais quand il apprend que le titre de canard le plus riche du monde lui est volé par le mystérieux Carsten, nouvelle fortune de la tech, son sang de canard ne fait qu’un tour. Épaulé par le génial Géo Trouvetou, et ses neveux devenus influenceurs, il se lance à corps perdu dans la modernité monnaies virtuelles, followers et selfies façon duckface . Mais Carsten, épaulé par les Rapetou, parvient à siphonner les comptes de Picsou dans une perfide cyberattaque ! Picsou, ruiné au milieu de son coffre vide, saura-t-il rebondir et reconquérir son empire ? Le Festival des Canes et son tapis rouge vont peut-être lui offrir une seconde chance…



L’ironie politique de Jul et la virtuosité du trait de Keramidas font de ce livre un événement pour toutes les générations de lecteurs de Picsou.



Une exposition proposée par le OFF des Rencontres Economiques d’Aix-en-Provence 2026, réalisée par Les Rencontres du 9e Art (Festival Bande dessinée et arts associés d’Aix-en-Provence), avec le soutien des éditions Glénat et Disney. .

Jardins du Pavillon de Vendôme 32 rue Célony Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur reaix-off@cercledeseconomistes.fr

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English :

An exhibition presented by the OFF of the Rencontres Economiques d’Aix-en-Provence 2026, organized by Les Rencontres du 9e Art (Aix-en-Provence Comics and Related Arts Festival), with support from Éditions Glénat and Disney.

L’événement Exposition Picsou et les Bit-coincoins Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence