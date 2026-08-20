Exposition « Pièce et forme, une poétique élémentaire de l’architecture » // Jean-Christophe Quinton, architecte, Arc en Rêve – Centre d’architecture, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Arc en Rêve - Centre d'architecture · Bordeaux
Informations pratiques
Exposition « Pièce et forme, une poétique élémentaire de l’architecture » // Jean-Christophe Quinton, architecte 19 et 20 septembre Arc en Rêve – Centre d’architecture Gironde
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre
Exposition ouverte en continu de 11h à 18h.
Visites commentées « flash » à 11h, 14h et 16h.
Cette installation propose une exploration sensible des ressources fondamentales de l’architecture. Elle présente les réalisations de l’agence Quinton et rend accessible une culture du projet fondée sur la forme, l’usage et la matière.
Informations supplémentaires :www.arcenreve.eu
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Arc en Rêve – Centre d’architecture 7 rue Ferrère, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 52 78 36 http://www.arcenreve.eu [{« link »: « http://www.arcenreve.eu »}] Arc en rêve consacre son action depuis 1981 à la diffusion de l’architecture contemporaine et aux choses qui forment le cadre de vie. Pour faire partager le plaisir d’architecture, construire une culture architecturale et urbaine partagée avec le plus grand nombre, et ouvrir le regard sur le monde en mutation. Tram B, arrêt CAPC. Tram C, arrêt Jardin Public.
Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre
© Ivan Mathie
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