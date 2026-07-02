Exposition : « Pierre Albasser de A à Z », Musée Cécile Sabourdy, Vicq-sur-Breuilh

Informations pratiques

Exposition : « Pierre Albasser de A à Z » 19 et 20 septembre Musée Cécile Sabourdy Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Rétrospective

Pierre Albasser de A à Z

30 ans de singularité

Emballages et peintures récupérés, détournés et transformés constituent le terrain de jeu de Pierre Albasser. Ancien ingénieur en bureau d’études, il s’est passionné pour le dessin à l’âge de la retraite et crée, depuis, chaque jour, des œuvres plus étonnantes les unes que les autres.

Pourquoi dessiner sur des cartons d’emballage alimentaire ? Soucieuse de ne pas gaspiller une feuille de papier vierge, Gudrun, son épouse, l’a encouragé à griffonner sur un support sans risque, puisqu’il était destiné à être jeté. Une fois déplié, le carton devient alors un véritable défi à remplir.

Dans une démarche écoresponsable, mais aussi par goût du défi, Pierre Albasser a développé des techniques singulières pour réutiliser de vieux stylos, des cartouches d’imprimante à moitié vides ou encore des vernis. Autant de matériaux qui lui permettent de laisser libre cours à son imagination.

Depuis plus de 30 ans, Pierre dessine quotidiennement. Cette rétrospective vous plonge dans un univers ludique, coloré, curieux et sans limites.

Exposition à découvrir jusqu’au 3 janvier 2027.

Musée Cécile Sabourdy 2 Rue du Musée Cécile Sabourdy, 87260 Vicq-sur-Breuilh, France Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33555006773 https://museejardinscecilesabourdy.wordpress.com Ce musée d’art consacré aux Naïfs, Bruts et Singuliers permet d’aborder les sujets les plus divers au travers des peintures, dessins, gravures, sculptures, objets d’arts et tapisseries présentés par roulement au gré des expositions. A 20 min au sud de Limoges, autoroute A20 sorties 40 ou 41.

Rétrospective

©MJCS – exposition Pierre Albasser de A à Z