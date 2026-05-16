Exposition Pierre Bretin Paysages en Bourgogne Place de la Gare Buxy
Exposition Pierre Bretin Paysages en Bourgogne Place de la Gare Buxy samedi 19 septembre 2026.
Buxy
Exposition Pierre Bretin Paysages en Bourgogne
Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-10-01 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-10-01
Originaire de Chalon-sur-Saône, Pierre Bretin est attiré dès le plus jeune âge par le dessin et la peinture. Pierre Bretin s’engage dans des études artistiques ; d’abord à l’école de dessin de Chalon-sur-Saône puis à l’école des Arts Décoratifs de Paris d’où il sort diplômé en architecture intérieure.
Après une vie professionnelle entre table à dessin et réunions de chantiers, exercée en France et à l’étranger ; l’heure de la retraite arrivée, Pierre Bretin décide de poser ses valises en Bourgogne du Sud, dans la région de son enfance et de ses racines.
Habitant au cœur du Morvan et se baladant régulièrement dans les alentours, l’artiste aime partager ses émotions et l’amour de son pays à travers ses dessins et tableaux. Désireux d’inscrire son art dans la tradition des peintres régionaux, Pierre Bretin nous invite à (re)découvrir des paysages, des villes et villages hors du temps, où se rejouent sans cesse ses souvenirs d’enfance. .
Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr
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English : Exposition Pierre Bretin Paysages en Bourgogne
L’événement Exposition Pierre Bretin Paysages en Bourgogne Buxy a été mis à jour le 2026-05-16 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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