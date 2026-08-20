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AGENDA · Megève

Exposition : Pierre Margara, L’Intuition des cimes – BRONZE. En présence de l’artiste, séance de dédicace…, Espace d’art moderne et contemporain Edith Allard, Megève

samedi 19 septembre 2026 · Espace d'art moderne et contemporain Edith Allard · Megève

Exposition : Pierre Margara, L’Intuition des cimes – BRONZE. En présence de l’artiste, séance de dédicace…, Espace d’art moderne et contemporain Edith Allard, Megève

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Espace d'art moderne et contemporain Edith Allard
Adresse
Le Palais, 74120 Megève
Ville
74120 Megève
Département
Haute-Savoie

Exposition : Pierre Margara, L’Intuition des cimes – BRONZE. En présence de l’artiste, séance de dédicace… 19 et 20 septembre Espace d’art moderne et contemporain Edith Allard Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Dédicaces du livre « Pierre Margara – Parcours d’un sculpteur en terres de Savoie » et du catalogue de l’exposition.
Découvrez les coulisses de la création du sculpteur mégevan à travers une présentation des moules qui jalonnent le processus de réalisation. De l’œuvre originale au bronze final, cette étape essentielle révèle la transformation progressive de la matière et le savoir-faire qui donnent naissance à la sculpture.

Espace d’art moderne et contemporain Edith Allard Le Palais, 74120 Megève Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450918567 http://megeve.fr Espace culturel et d’exposition Parking à proximité, ascenseur
Dédicaces du livre « Pierre Margara – Parcours d’un sculpteur en terres de Savoie » et du catalogue de l’exposition.

©Mairie de Megeve

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