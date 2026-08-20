Exposition : Pierre Margara, L’Intuition des cimes – BRONZE. En présence de l’artiste, séance de dédicace…, Espace d’art moderne et contemporain Edith Allard, Megève

Informations pratiques

Exposition : Pierre Margara, L’Intuition des cimes – BRONZE. En présence de l’artiste, séance de dédicace… 19 et 20 septembre Espace d’art moderne et contemporain Edith Allard Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Dédicaces du livre « Pierre Margara – Parcours d’un sculpteur en terres de Savoie » et du catalogue de l’exposition.

Découvrez les coulisses de la création du sculpteur mégevan à travers une présentation des moules qui jalonnent le processus de réalisation. De l’œuvre originale au bronze final, cette étape essentielle révèle la transformation progressive de la matière et le savoir-faire qui donnent naissance à la sculpture.

Espace d’art moderne et contemporain Edith Allard Le Palais, 74120 Megève Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450918567 http://megeve.fr Espace culturel et d’exposition Parking à proximité, ascenseur

Dédicaces du livre « Pierre Margara – Parcours d’un sculpteur en terres de Savoie » et du catalogue de l’exposition.

©Mairie de Megeve