Informations pratiques

Mehun-sur-Yèvre

Exposition Porcelaine

Rue des Grands Moulins Mehun-sur-Yèvre Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-06 10:30:00

fin : 2026-08-31 12:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-09-01

Découvrez l’univers délicat et contrasté de Claire Linard, entre porcelaine fine, grès bruts et maîtrise du feu.

Le Pôle de la Porcelaine à Mehun-sur-Yèvre accueille l’exposition Porcelaine , consacrée au travail de Claire Linard, du 6 juin au 20 septembre. Héritière de plusieurs générations de potiers, l’artiste perpétue les savoir-faire familiaux tout en développant une démarche personnelle, sensible et contemporaine. Ses pièces, utilitaires ou décoratives, explorent les contrastes de la matière porcelaine fine et lumineuse, grès plus bruts, formes délicates ou tournages vigoureux. À travers son rapport au feu, notamment au four à bois, Claire Linard laisse place à l’imprévu et à la transformation, offrant une exposition tout en équilibre, entre maîtrise technique, force créative et poésie de la céramique. 6 .

Rue des Grands Moulins Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 06 19 pole.porcelaine@ville-mehun-sur-yevre.fr

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English :

Discover Claire Linard’s delicate and contrasting world, where fine porcelain, raw stoneware, and mastery of the kiln come together.

L’événement Exposition Porcelaine Mehun-sur-Yèvre a été mis à jour le 2026-07-09 par OT BOURGES