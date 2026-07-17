Exposition « Portrait(s) d’un festival – 40 ans de Jazz à Tourcoing », Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Informations pratiques

Exposition « Portrait(s) d’un festival – 40 ans de Jazz à Tourcoing » 10 octobre 2026 – 9 janvier 2027 Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux Nord

Entrée libre. Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T11:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:30:00+02:00

Fin : 2027-01-09T10:00:00+01:00 – 2027-01-09T17:30:00+01:00

Jacques Grossemy est photographe professionnel spécialisé dans le portrait depuis 1987, installé à Roncq. Formé auprès de grands noms de la photographie tels que Christian Chamourat, Andréa Westelynck, Paolo Roversi, Fernande Kuypers… En parallèle, il est passionné de musique, et plus particulièrement de jazz depuis sa découverte de Miles Davis. Il est également musicien amateur et animateur de 1986 à 2006, de l’émission « Jazz Toxique » sur Radio Boomerang à Roubaix.

En 1989, il découvre le TJF et se voit confier le rôle de photographe officiel du festival. Dès lors, il conjugue ses deux passions, la musique et la photographie, et parcourt salles et festivals, capturant au fil des années les visages des musiciens, majoritairement en argentique. Son travail est publié dans la presse spécialisée, sur des pochettes et livrets de CD, ainsi que dans des programmes de concerts. Il est présent depuis presque les débuts à chacune des éditions du festival.

À travers son regard, le portrait devient un instant suspendu : expressions, lumière et espace composent des images où l’on devine l’intensité du jeu musical. Qu’il s’agisse d’un regard en quête de la note bleue ou d’un geste habité, il saisit la puissance de l’instant.

À partir d’une sélection issue de plus de 3 700 musiciens répertoriés dans sa photothèque, en couleur comme en noir et blanc, il compose une véritable mémoire visuelle, rendant hommage aux musiciennes et musiciens qui ont fait vivre ces 40 années de Jazz à Tourcoing !

Exposition réalisée en partenariat avec l’association Hélio – Centre de promotion et de création photographique, et le réseau des médiathèques de Tourcoing.

Vernissage – Meet Quintet

Samedi 10 octobre – 11h00

Dans le cadre du Tourcoing Jazz Festival, les étudiants du département jazz du Conservatoire se produisent à l’occasion du vernissage de l’exposition photographique « Portrait(s) d’un festival – 40 ans de Jazz à Tourcoing ».

Une rencontre entre musique vivante et mémoire photographique, pour célébrer quarante années de jazz à Tourcoing et mettre en lumière la jeune génération de musiciens formés au Conservatoire.

Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/34285446_meet-quintet-vernissage-de-lexposition-portraits-dun-festival-40-ans-de-jazz-a-tourcoing?mtm_source=contribute_confirmation&mtm_medium=site&mtm_campaign=show_event »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Une rétrospective photographique de Jacques Grossemy.

Jacques Grossemy