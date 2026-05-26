Exposition « Présage » Galerie Upstairs Rennes 13 juin – 18 juillet Ille-et-Vilaine

Gratuit

« Présage » de Jérôme Maillet explore les signes avant-coureurs des mutations territoriales.

Jérôme Maillet est un artiste visuel nantais dont la pratique, à la croisée du dessin, de la sérigraphie et des interventions murales, explore les interactions entre constructions humaines et milieux naturels. Formé à l’ENSAAMA (Paris) et à l’École d’Architecture de Nantes, son travail se concentre sur les formes, structures et paysages ordinaires qui composent notre quotidien. Son approche, ancrée dans l’observation minutieuse et le dessin in situ, révèle une attention particulière pour les zones de transition — friches, infrastructures, espaces végétalisés — où se jouent les tensions entre aménagement, transformation du paysage et dynamiques du vivant.

Avec l’exposition « Présage », Jérôme Maillet prolonge cette exploration en proposant une réflexion sur les signes avant-coureurs des mutations territoriales. À travers des sérigraphies, dessins et installations, il capture ces instants où le paysage, encore préservé, porte déjà les traces de sa future métamorphose. « Présage » invite le spectateur à percevoir ces espaces intermédiaires comme des territoires sensibles, où la mémoire des lieux dialogue avec leur devenir incertain. L’exposition devient ainsi un miroir des équilibres précaires entre nature et artificialisation, révélant la poésie des seuils et des attentes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-18T18:00:00.000+02:00

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Galerie Upstairs les Halles en commun, 24, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine



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