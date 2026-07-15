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Exposition Prises de vue nocturnes Place Eugène Pelletan Salon-de-Provence

samedi 17 octobre 2026 · Place Eugène Pelletan · Salon-de-Provence

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Place Eugène Pelletan
Adresse
Bistrot du Potager
Ville
13300 Salon-de-Provence
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Salon-de-Provence

Exposition Prises de vue nocturnes

Du 17/10 au 31/10/2026 du lundi au samedi de 12h à 22h. Fermé le dimanche.
Horaires susceptibles d’être modifiés. Place Eugène Pelletan Bistrot du Potager Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-17
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-17

Du 17 au 31 octobre, le Bistrot du Potager accueille l’exposition de photographies de Sylvie Izzo, Prises de vue nocturnes.
À travers une série de clichés sensibles, l’artiste explore les jeux de lumière, les reflets et les atmosphères singulières qui émergent à la tombée de la nuit, offrant un regard poétique sur le quotidien.   .

Place Eugène Pelletan Bistrot du Potager Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 35 49 35  sylvieizzo2019@gmail.com

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English :

From October 17 to 31, the Bistrot du Potager will host Sylvie Izzo’s photography exhibition, *Prises de vue nocturnes*.

L’événement Exposition Prises de vue nocturnes Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de Salon de Provence

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