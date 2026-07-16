Exposition Prix Jeune Gens d’images, Villa Pérochon, Niort, Villa Pérochon, Centre d’art contemporain photographique, Niort

Informations pratiques

Exposition Prix Jeune Gens d’images, Villa Pérochon, Niort 1 – 30 septembre 2027 Villa Pérochon, Centre d’art contemporain photographique Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-09-01T13:30:00+02:00 – 2027-09-01T18:00:00+02:00

Fin : 2027-09-30T13:30:00+02:00 – 2027-09-30T18:00:00+02:00

En septembre 2027, une exposition collective exceptionnelle a lieu dans les locaux extérieurs de la Villa Pérochon à Niort, sous la direction et le commissariat de Philippe Guionie, directeur de la Villa Pérochon.

La Villa Pérochon est un centre d’art contemporain photographique labellisé d’intérêt national à Niort (Deux-Sèvres, France).

L’objectif étant bien d’offrir un écrin exceptionnel à l’ensemble des 10 candidat.e.s même si une attention particulière sera donnée au.à la lauréat.e du Prix Jeune Gens d’images.

L’exposition se fait sous forme d’une projection. La projection est composée d’un corpus de photographies qui reprend tout ou partie des corpus de photographies présentées par les 10 candidat.e.s jeunes post-diplômé.e.s.

La projection prend une forme travaillée pendant l’été 2027 par un groupe de professionnel.le.s spécialistes du montage de film basé sur des photographies.

Le dossier du de la lauréat.e du Prix Jeune Gens d’images est présenté dans des vitrines installées à cet effet dans la même salle de projection.

L’exposition est ouverte à tous.

Villa Pérochon, Centre d’art contemporain photographique 64 rue Paul François Proust, 79000 Niort, France Niort 79000 Bellune Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549245818 http://www.cacp-villaperochon.com

En septembre 2027, une exposition collective exceptionnelle a lieu dans les locaux extérieurs de la Villa Pérochon à Niort, sous la direction et le commissariat de Philippe Guionie, directeur de la…

© Philippe Guionie