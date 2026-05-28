Exposition Proche par Aline Part TARBES Tarbes

Tarbes

Exposition Proche par Aline Part

TARBES 29 avenue Bertrand Barère Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-06-06

Aline Part est une artiste multidisciplinaire, qui vit et travaille à Montory (Pays Basque).

Au gré de ses différents projets, elle dessine, crée des sculptures, des œuvres en céramique, des installations ou des performances. Elle s’adonne aussi régulièrement à la photographie et a sélectionné pour cette exposition un ensemble d’images au puissant pouvoir évocateur prises durant les dix dernières années.

En capturant des détails incongrus et des instants lumineux de son quotidien, Aline Part livre une sorte de journal intime illustrant sa vie de famille et ses déambulations dans la nature, dont l’atmosphère oscille entre poésie et memento mori.

> Exposition à découvrir du mercredi au samedi de 15h à 19h

> Vernissage Vendredi 5 juin à partir de 19h

+ Vendredi 19 juin à 19h Michel Maliarevsky, Chroniques d’un voyageur ébahi (1972-2022)

Michel Maliarevsky a longtemps exercé le métier de photo-journaliste, notamment pour Géo Magazine et Le Monde. À travers une sélection de ses photographies de reportage, il nous entraîne dans son sillage, à la découverte des êtres humains et des cultures des pays qu’il a traversé.

+ Samedi 4 juillet à 19h Dévernissage

19h Aline Part, Le secret de ma sœur Performance participative

21h HÉBÉTÉ Concert (Post-Rock hybride Live vidéo)

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TARBES 29 avenue Bertrand Barère Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 00 15

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English :

Aline Part is a multidisciplinary artist who lives and works in Montory (Basque Country).

Her various projects include drawing, sculpture, ceramics, installations and performances. She is also a regular photographer, and has selected for this exhibition a series of images of powerful evocative power taken over the last ten years.

By capturing incongruous details and luminous moments of her daily life, Aline Part delivers a kind of diary illustrating her family life and her wanderings in nature, whose atmosphere oscillates between poetry and memento mori.

> Exhibition open Wednesday to Saturday, 3pm to 7pm

> Opening: Friday June 5 from 7pm

+ Friday June 19 at 7pm Michel Maliarevsky, Chroniques d?un voyageur ébahi (1972-2022)

Michel Maliarevsky spent many years as a photojournalist, notably for Géo Magazine and Le Monde. Through a selection of his reportage photographs, he takes us on a journey of discovery of the people and cultures of the countries he visited.

+ Saturday, July 4, 7pm Vernissage

7pm: Aline Part, Le secret de ma s?ur Participatory performance

9pm: HÉBÉTÉ Concert (Post-Rock hybrid Live video)

L’événement Exposition Proche par Aline Part Tarbes a été mis à jour le 2026-05-26 par OT de Tarbes|CDT65