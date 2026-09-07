Exposition : promenades d’architecture dans le Tarn, Hôtel Reynès, Albi

Informations pratiques

Exposition : promenades d’architecture dans le Tarn 18 – 20 septembre Hôtel Reynès Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Promenades d’architecture dans le Tarn

Cette exposition invite à (re)découvrir l’architecture du quotidien et les projets emblématiques des XXe et XXIe siècles, reflets de notre culture et de nos territoires.

Pour parcourir ces chemins de découverte, le CAUE du Tarn a imaginé une exposition itinérante et un livret autour de quatre itinéraires, répartis dans quatre zones géographiques représentatives de la richesse et de la diversité du département : l’Albigeois et le Carmausin, l’Ouest tarnais, le Castrais et le Mazamétain.

« Parcourir l’architecture » en autonomie

Découvrez l’exposition et préparez votre propre visite à l’aide du livret, dans lequel les différents projets sont repérés sur une carte, par zone géographique. Ce livret a été réalisé en coédition avec les Archives départementales du Tarn, à l’occasion des quarante ans de la loi sur l’architecture.

Médiation

Samedi 19 septembre, de 15h à 17h, à l’Espace Reynès.

« Parcourir l’architecture » avec le CAUE, pour comprendre et échanger : découvrez l’exposition et participez à un temps de médiation et de présentation à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Cet événement s’inscrit dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et de la thématique culturelle départementale « Parcourir : en 2026, la culture chemine dans le Tarn ! ».

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur rdvculturels.tarn.fr.

Hôtel Reynès 14 Rue Timbal, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie 0563773210 https://www.tourisme-tarn.com/patrimoine-culturel/hotel-reynes L’Hôtel Reynès, demeure d’un riche marchand pastellier bâtie entre 1520 et 1530 est le symbole de cette réussite où le mariage de la pierre et de la brique est d’une rare élégance. Il est devenu aujourd’hui l’Espace de valorisation des Destinations Tarnaises et de la Randonnée.

Promenades d’architecture dans le Tarn

© Lacombe & De Florinier, architectes – Centre nautique, Carmaux