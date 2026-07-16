Exposition Promenades d’Architecture, Médiathèque De Castres-Sidobre, Castres
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque De Castres-Sidobre · Castres
Informations pratiques
Exposition
Promenades d’Architecture Samedi 3 octobre, 10h00, 14h00 Médiathèque De Castres-Sidobre Tarn
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Une invitation à (re)découvrir l’architecture du quotidien et des réalisations emblématiques des XXe et XXIe siècles qui façonnent le paysage et l’identité du Tarn.
En partenariat avec le CAUE
Médiathèque de Castres-Sidobre
Du 29 septembre au 2 novembre
Médiathèque De Castres-Sidobre 2 Avenue du Sidobre 81100 Castres Castres 81100 Bisséous Tarn Occitanie 0563624160 https://www.castres-mazamet.fr/mediatheques/presentation
Biblis en folie 2026
©CAUE
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