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Exposition Promenades d’Architecture, Médiathèque De Castres-Sidobre, Castres

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque De Castres-Sidobre · Castres

Exposition Promenades d’Architecture, Médiathèque De Castres-Sidobre, Castres

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque De Castres-Sidobre
Adresse
2 Avenue du Sidobre 81100 Castres
Ville
81100 Castres
Département
Tarn

Exposition
Promenades d’Architecture Samedi 3 octobre, 10h00, 14h00 Médiathèque De Castres-Sidobre Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Une invitation à (re)découvrir l’architecture du quotidien et des réalisations emblématiques des XXe et XXIe siècles qui façonnent le paysage et l’identité du Tarn.
En partenariat avec le CAUE
Médiathèque de Castres-Sidobre
Du 29 septembre au 2 novembre

Médiathèque De Castres-Sidobre 2 Avenue du Sidobre 81100 Castres Castres 81100 Bisséous Tarn Occitanie 0563624160 https://www.castres-mazamet.fr/mediatheques/presentation
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©CAUE

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