Exposition Promenades d’Architecture, Médiathèque De Castres-Sidobre, Castres

Informations pratiques

Exposition

Promenades d’Architecture Samedi 3 octobre, 10h00, 14h00 Médiathèque De Castres-Sidobre Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Une invitation à (re)découvrir l’architecture du quotidien et des réalisations emblématiques des XXe et XXIe siècles qui façonnent le paysage et l’identité du Tarn.

En partenariat avec le CAUE

Médiathèque de Castres-Sidobre

Du 29 septembre au 2 novembre

Médiathèque De Castres-Sidobre 2 Avenue du Sidobre 81100 Castres Castres 81100 Bisséous Tarn Occitanie 0563624160 https://www.castres-mazamet.fr/mediatheques/presentation

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