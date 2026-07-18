Exposition QO MI DO Abstraction par Michel CARDOT Galerie l’App’Art Galerie l’App’Art Périgueux
lundi 20 juillet 2026 · Galerie l'App'Art · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Exposition QO MI DO Abstraction par Michel CARDOT Galerie l’App’Art
Galerie l’App’Art 10 Rue Arago Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:30:00
fin : 2026-08-01 18:30:00
Date(s) :
2026-07-20
Partir d’une réalité de notre environnement au quotidien et en extraire une œuvre abstraite, graphique, unique.
Décontextualisée, la démarche de Michel Cardot cherche à mettre en valeur le potentiel imaginaire du sujet en laissant tomber son aspect figuratif qui, en réalité, n’a que peu d’intérêt.
Si l’abstraction peut constituer un paradoxe en photographie, elle est pour lui un véritable champ de liberté où le cliché devient le résultat d’une alchimie entre ce qu’il voit et ce qu’il en ressent.
Enfin, si souvent photographier transforme le présent en passé, la photographie abstraite donne un autre avenir au présent.
Exposition tous les jours (sauf dimanches)
Vernissage Mardi 21 juillet à 18h30
Rencontre-échange avec l’artiste Jeudi 30 juillet à 18h30
Voir les coulisses et participer à l’installation Dimanche 19 juillet à partir de 14h30-15h
Entrée libre .
Galerie l’App’Art 10 Rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@galerie-appart.org
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English : Exposition QO MI DO Abstraction par Michel CARDOT Galerie l’App’Art
L’événement Exposition QO MI DO Abstraction par Michel CARDOT Galerie l’App’Art Périgueux a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Communal de Périgueux
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