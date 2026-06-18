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Lectures, jeux et ateliers créatifs médiathèque Périgueux

Lectures, jeux et ateliers créatifs médiathèque Périgueux

Lectures, jeux et ateliers créatifs médiathèque Périgueux mardi 21 juillet 2026.

Lieu : médiathèque

Adresse : 12 Avenue Georges Pompidou

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Périgueux

Lectures, jeux et ateliers créatifs

médiathèque 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28

Dans le cadre de un été sur les quais   .

médiathèque 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Lectures, jeux et ateliers créatifs

L’événement Lectures, jeux et ateliers créatifs Périgueux a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Communal de Périgueux

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