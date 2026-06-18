Lectures, jeux et ateliers créatifs médiathèque Périgueux
Lectures, jeux et ateliers créatifs médiathèque Périgueux mardi 21 juillet 2026.
Périgueux
Lectures, jeux et ateliers créatifs
médiathèque 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28
Dans le cadre de un été sur les quais .
médiathèque 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Lectures, jeux et ateliers créatifs
L’événement Lectures, jeux et ateliers créatifs Périgueux a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Communal de Périgueux
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