Lectures, jeux et ateliers créatifs médiathèque Périgueux

Périgueux

Lectures, jeux et ateliers créatifs

médiathèque 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28

Dans le cadre de un été sur les quais .

médiathèque 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Lectures, jeux et ateliers créatifs

L’événement Lectures, jeux et ateliers créatifs Périgueux a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Communal de Périgueux