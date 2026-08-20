Exposition “Que fer, je d’or ou je bronze ? d’Isabelle Capron, Chapelle Saint-Cyprien, Bressuire

Informations pratiques

Exposition “Que fer, je d’or ou je bronze ? d’Isabelle Capron 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Cyprien Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’univers de cette céramiste bressuiraise à travers une exposition de sculptures et de bustes aux finitions remarquables. Une invitation à apprécier la richesse de son savoir-faire et la sensibilité de son travail artistique.

Chapelle Saint-Cyprien Rue du Péré, 79300 Bressuire Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 80 49 86 http://www.ville-bressuire.fr Dans cette plus ancienne église de Bressuire, citée dès le Xe siècle, s’étaient installés des moines de l’ordre de saint Benoist. Cette petite communauté monastique persista jusqu’à la Révolution. Vendue comme bien national, elle devient un bâtiment agricole. En 1948, l’association d’histoire les « Amis du Vieux Bressuire » pousse la municipalité à acheter l’église qui est restaurée. L’intérieur possède encore quelques fragments de peinture murale ainsi qu’une crypte.

Explorez l’univers captivant de cette céramiste bressuiraise où elle expose des

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