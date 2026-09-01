Informations pratiques

Surgères

Exposition Quelques dimanches Photographies d’Eric Chevance

32 rue du Faubourg Saint-Gilles Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-09-29 2026-10-15

Dans le cadre du festival des écritures, retrouvez à l’association En Avant Première l’exposition Quelques dimanches , photographies d’Eric Chevance, une coproduction #N’A QU’1 OEIL.

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32 rue du Faubourg Saint-Gilles Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 19 96 91 enavantpremiere17@yahoo.fr

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English :

As part of the %E9critures festival, join the En Avant Premi%E8re association for the exhibition %AB Quelques dimanches %BB, featuring photographs by Eric Chevance, a co-production by #N’A QU’1 OEIL.

L’événement Exposition Quelques dimanches Photographies d’Eric Chevance Surgères a été mis à jour le 2026-08-06 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin