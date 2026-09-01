Exposition Quelques dimanches Photographies d’Eric Chevance Surgères
mardi 29 septembre 2026 · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Exposition Quelques dimanches Photographies d’Eric Chevance
32 rue du Faubourg Saint-Gilles Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-09-29 2026-10-15
Dans le cadre du festival des écritures, retrouvez à l’association En Avant Première l’exposition Quelques dimanches , photographies d’Eric Chevance, une coproduction #N’A QU’1 OEIL.
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32 rue du Faubourg Saint-Gilles Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 19 96 91 enavantpremiere17@yahoo.fr
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English :
As part of the %E9critures festival, join the En Avant Premi%E8re association for the exhibition %AB Quelques dimanches %BB, featuring photographs by Eric Chevance, a co-production by #N’A QU’1 OEIL.
L’événement Exposition Quelques dimanches Photographies d’Eric Chevance Surgères a été mis à jour le 2026-08-06 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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