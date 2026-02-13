Exposition Raconte-moi George Sand Gargilesse-Dampierre

Exposition Raconte-moi George Sand

Place Alexandre Manceau Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-11-30 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

George Sand se raconte à travers des dessins d’enfants du Monde entier.

Une femme, une vie, mille regards d’enfants pour la raconter. Pour cette exposition, des enfants du monde entier ont été invités à vous présenter George Sand la femme, l’écrivaine et l’esprit libre qu’elle incarne. Leurs dessins racontent son histoire, ses idées, ses passions, ses héroïnes et héros, son lien profond avec la nature, mais aussi l’inspiration qu’elle continue de susciter bien au-delà de son époque et de son pays.

Embarquez pour un voyage sensible et coloré, où la littérature rencontre l’imaginaire des enfants du Monde. Une invitation à découvrir George Sand autrement… à hauteur d’enfant. Avec la participation d’enfants en Angleterre, Afghanistan, Arménie, Bénin, Cambodge, France, Inde, Maroc, Martinique, Népal, Roumanie, Russie,Tadjikistan… .

Place Alexandre Manceau Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 86 47 94 gargilesse.evenement@gmail.com

English :

