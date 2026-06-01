Exposition Ragib Paul et Anne, moulin de la Pannevert Rouen, Rouen

Exposition Ragib Paul et Anne 27 et 28 juin moulin de la Pannevert Rouen Seine-Maritime

Entrée libre, limitée à 19 personnes ensemble

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Les peintures de Ragib sont empreintes de réalisme et de rêve enfantin, elles attirent notre regard et suscitent notre curiosité. Elles seront exposées dans ce petit moulin dont la roue refaite en 2016 entraine de massifs engrenages.

moulin de la Pannevert Rouen 1 rue de la Pannevert Rouen 76161 Quartier Grieu / Vallon Suisse / Saint-Hilaire Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 14 09 76 13 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.moulindelapannevert.over-blog.com »}, {« type »: « email », « value »: « moulindelapannevert@live.fr »}]

Exposition de peintures de Ragib Paul et de son épouse Anne dans l’ancien moulin à grain de la Pannevert. exposition Ragib Paul

Ragib Paul