Venez lire et écouter des récits d’expériences migratoires vécues et écrites par des adolescents et des jeunes adultes. Cette exposition, illustrée par des travaux d’arts plastiques réalisés par ces mêmes jeunes, vous plonge dans leur vécu et partage le témoignage de parcours de vie profondément marquants.

La restitution du projet « Lectures pour tous », mené par la médiathèque avec une classe d’élèves allophones de l’EREA Édith Piaf.

Cette exposition présentera les travaux réalisés par des adolescents et des jeunes ayant vécus des expériences migratoires. Le vendredi 5 juin à 14h, un vernissage de l’exposition permettra de mettre en mots ces expériences.

Le vendredi 05 juin 2026

de 14h00 à 16h00

Du vendredi 05 juin 2026 au samedi 27 juin 2026 :

gratuit

Entrée libre – Rez-de-chaussée

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-06-05T14:00:00+02:00_2026-06-05T16:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



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