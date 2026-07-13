Exposition Récits décoloniaux Faut-il brûler les musées ? Musée des Beaux-Arts Nancy

Informations pratiques

Nancy

Exposition Récits décoloniaux Faut-il brûler les musées ?

Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

7.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Lundi 2026-07-13 10:00:00

fin : 2027-04-10 18:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-05

L’intitulé, provocateur, de cette édition des ‘Récits décoloniaux’, est issu d’une longue et ancienne tradition de défiance à l’égard des musées, forgée dès la fin du XVIIIe siècle. Il découle de la question Faut-il brûler le Louvre ? posée en 1921 dans la revue d’avant-garde L’Esprit nouveau. Par-delà son iconoclasme, le sujet recèle un débat riche et crucial, apparu dès la naissance des musées, sur le rôle et la légitimité mêmes de ces institutions à vocation dite universelle. L’exposition-dossier, conçue par le musée des Beaux-Arts de Nancy et le palais des ducs de Lorraine Musée lorrain, entend remettre en lumière l’histoire d’un pan de leurs collections pour révéler une autre fonction du musée celle d’un instrument de domination.Adultes

7.5 .

Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

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English :

The provocative title of this edition of “Decolonial Narratives” stems from a long and ancient tradition of distrust toward %toward museums, forged as early as the late 18th century. It stems from the question, “Should we deface the Louvre?” %BB—posed in 1921 in the avant-garde journal *L’Esprit nouveau*. Beyond its iconoclasm, the subject evokes a rich and crucial debate—one that has existed since the very inception of museums—regarding the very role and legitimacy of these institutions with a so-called universal mission.%E2%80%A2The thematic exhibition, organized by the Musée des Beaux-Arts de Nancy and the Palais des Ducs de Lorraine —the Lorraine Museum—aims to shed light on the history of a specific section of their collections to reveal another function of the museum: that of an instrument of domination.

L’événement Exposition Récits décoloniaux Faut-il brûler les musées ? Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY