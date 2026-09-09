Exposition – Reclaiming Tropical Modernism, Fort Delgrès, Basse-Terre

Informations pratiques

Exposition – Reclaiming Tropical Modernism 19 et 20 septembre Fort Delgrès Guadeloupe

Entrée libre et gratuite, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:30:00+02:00

Reclaiming Tropical Modernism : l’architecture tropicale entre climat et société

Du 19 septembre au 18 octobre 2026, le Fort Delgrès à Basse-Terre accueille l’exposition itinérante « Reclaiming Tropical Modernism », présentée par NAÇO Architecture en partenariat avec la Maison de l’Architecture de Guadeloupe et la Frugalité Heureuse et Créative – groupe Outre-mer.

Née à Belém, au Brésil, à l’occasion de la COP30, l’exposition explore les principes de l’architecture tropicale et leur actualité face aux enjeux climatiques contemporains.

Comment construire avec le soleil, le vent, l’humidité ou la végétation plutôt que contre eux ? À travers des archives, photographies, dessins et références architecturales, l’exposition présente différentes manières de concevoir des bâtiments adaptés aux climats chauds et humides : ventilation naturelle, protection solaire, ombrage, relation entre intérieur et extérieur ou encore place de la végétation.

L’exposition invite ainsi à redécouvrir des savoirs et des pratiques développés dans différents territoires tropicaux, tout en interrogeant leur héritage et leur capacité à nourrir les manières de construire aujourd’hui.

Cette présentation au Fort Delgrès marque la première étape guadeloupéenne d’une exposition appelée à circuler dans plusieurs territoires ultramarins.

Inauguration : samedi 19 septembre 2026 à partir de 17h

Une table ronde réunira Joël Paul, directeur adjoint du CAUE, Périne Huguet, architecte, et Pierre Lambion, spécialiste du jardin créole, avant un cocktail.

Événement de clôture : samedi 17 octobre 2026 à partir de 17h

Café de l’architecture organisé par la Maison de l’Architecture de Guadeloupe.

Vous êtes bien sûr toutes et tous les bienvenus à l’inauguration comme à l’événement de clôture, pour découvrir l’exposition et prolonger les échanges autour de l’architecture tropicale.

Informations pratiques

Fort Delgrès, Basse-Terre, Guadeloupe

Du 19 septembre au 17 octobre 2026

Pour toutes demandes merci de contacter communication@naco.net

Fort Delgrès Rue Charles Houel, 97100 Basse-Terre, France Basse-Terre 97100 Guadeloupe Guadeloupe 590590813748 https://fr.guadeloupe-tourisme.com/538/fort-delgres-basseterre [{« link »: « mailto:communication@naco.net »}] Le fort Louis Delgrès marque l’entrée de la ville du haut de ses remparts. D’abord maison fortifiée du gouverneur Charles Houël en 1650, le fort fut agrandi au cours des XVIIIe et XIXe siècles. En 1802, il fut le théâtre des combats qui opposèrent les troupes du Général Antoine Richepance (envoyé par Bonaparte afin de rétablir l’esclavage aboli en 1794) à la résistance des hommes du Commandant Louis Delgrès. Monument historique classé en 1977, le site est ouvert au public toute l’année et propose des visites guidées, des expositions ainsi que diverses manifestations culturelles.

Reclaiming Tropical Modernism : l’architecture tropicale entre climat et société

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